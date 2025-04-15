صوامع الوادي الجديد تستقبل كميات من محصول القمح لموسم 2025

أعلن محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بدء موسم توريد القمح للعام الجاري 2025، مؤكدًا انطلاق بشائر الخير في محافظة الوادي الجديد، وتم تدشين موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، وسط استعدادات مكثفة وتجهيزات دقيقة لضمان موسم ناجح يمثل دفعة قوية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا أن التنظيم غير مسبوق في صوامع المحافظة بتوجيهات اللواء محمد الزملوط، والاهتمام برفع الروح المعنوية لجميع القائمين على موسم القمح.

وأشار شريعي إلى أنه تم بدء استلام محصول القمح من الموردين والمزارعين، حسبما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة سعر شراء القمح من الفلاحين، ليصبح 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5، وتم تشكيل 5 لجان متخصصة من التموين، الزراعة، سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لمتابعة سير عمليات التوريد لحظة بلحظة وحل أية معوقات.

كما شملت الاستعدادات جولة تفقدية برفقة المعنيين من المديرية، شملت الصوامع والبناكر التي تم ترشيحها للتخزين، للوقوف على الجاهزية الكاملة لضمان تخزين آمن وعالي الجودة، وعقد اجتماعات مع الموردين والتجار، تم خلالها عرض خطط العمل وحصر التحديات السابقة بهدف تلافيها، وتحفيز الجميع على التوريد بكميات قياسية هذا الموسم.

وأكد أن محصول القمح يُعد ذا أهمية استراتيجية قصوى، كونه حجر الزاوية في ملف الأمن الغذائي ومكونًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، مما يُعزز مكانة المحافظة كمساهم قوي في إنتاج الذهب الأصفر.