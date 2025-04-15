ستيف ويتكوف: من الضروري التوصل لاتفاق صارم ودائم مع إيران

قبل أيام من الجولة الثانية للمفاوضات المرتقبة، السبت المقبل، في سلطنة عمان بين أمريكا وإيران، جدد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن اتفاقا مقبلا يجب أن يرسي إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

و أضاف ويتكوف، في تغريدة نشرها مكتبه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق صارم وعادل ودائم مع الجانب الإيراني"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

و اعتبر أن "أي اتفاق مع إيران لن يكتمل إلا إذا وافق عليه ترامب".

وكان ويتكوف أوضح أمس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن أي اتفاق مع الجانب الإيراني سيعتمد على وضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية.

في حين أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات المقبلة لن تتطرق سوى إلى الملف النووي ورفع العقوبات.