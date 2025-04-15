برشلونة يسعى لتأكيد تأهله إلى نصف نهائي الأبطال على حساب دورتموند

تنطلق اليوم منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على بوروسيا دورتموند الإلماني.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة ماوريتسيو مارياني «حكم الساحة»، ودانييل بيندوني «مساعد أول»، ألبرتو تيجوني «مساعد ثان»،و سيموني سوزا «الحكم الرابع»، ماركو ديبيلو «حكم الفيديو المساعد»، دانييل دوتيس «مساعد حكم الفيديو المساعد».

يدخل برشلونة اللقاء وهو على أعتاب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019، حيث يسافر إلى بوروسيا دورتموند متفوقًا بنتيجة 4-صفر من مباراة الذهاب، محققاً فوزه الثاني على التوالي ضد دورتموند هذا الموسم بأداء رائع على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في 9 أبريل، و كان فوز برشلونة في مباراة الذهاب هو ثالث مباراة له ضد فرق ألمانية هذا الموسم.

كما يمتلك الفريق الإسباني رقماً مميزاً أمام الفريق الألماني ، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 13 هدفاً، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

كمدرب سابق لبايرن ميونيخ، واجه فليك مدرب برشلونة فريق بوروسيا دورتموند خمس مرات بين عامي 2019 و2021، وفاز بها جميعًا، بما في ذلك فوزه بنتيجة 3-2 في كأس السوبر الألماني 2020.

على الجانب الآخر يتمسك دورتموند بتحقيق الفوز من أجل حفظ ماء الوجه رغم صعوبة المهمة.

يغيب عن صفوف الفريق الألماني كلاً من مارسيل سابيتزر عن الملاعب منذ 15 مارس بسبب إصابة في الركبة، و نيكو شلوتربيك سيغيب عن بقية الموسم بسبب تمزق في غضروف ركبته اليسرى.

سان جيرمان للتأكيد

وفي مباراة أخرى يستضيف أستون فيلا الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة خوسيه ماريا سانشيز«حكم الساحة» ويعاونه كلاً من راؤول كابانييرو «مساعد أول»، إينيجو برييتو «مساعد ثان»، و أليخاندرو مونيز رويز «حكم رابع»، وكارلوس ديل سيرو جراندي «حكم الفيديو المساعد»، وسيزار سوتو جرادو «مساعد حكم الفيديو المساعد».

يخوض أستون فيلا مباراته بحثاً عن إمكانية التعويض بعد الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، حيث تأهل النادي الإنجليزي إلى دور الثمانية في كأس أوروبا لأول مرة منذ خروجه من هذه المرحلة كحامل للقب موسم 1982/1983، بينما وصل باريس إلى هذا الدور للمرة الرابعة في ستة مواسم، وفاز في آخر ثلاث مباريات له في ربع النهائي.

ويسعى الفريق الأنجليزي لإنهاء عقدته أمام الأندية الفرنسية، حيث خسر مباراتين في فرنسا هذا الموسم، حيث خسر أيضًا أمام موناكو بنتيجة 1- صفر في الجولة السابعة. ولم يسبق لأستون فيلا أن فاز خارج أرضه على أي فريق من الدوري الفرنسي.

يغيب عن صفوف أستون فيلا كلاً ليون بيلي بسبب كدمة، و روس باركلي بسبب إصابة في الساق.

على الجانب الآخر يخوض باريس المباراة السادسة ضد نادٍ إنجليزي هذا الموسم، والرابعة على التوالي، ولم يُلعب باريس أي مباراة نهاية الأسبوع؛ وتم تأجيل رحلته إلى نانت في الدوري الفرنسي إلى 22 أبريل.

وتعتبر خسارة سان جيرمان في مباراة الذهاب أمام ليفربول في دور الـ 16 هي الوحيدة من بين آخر 18 مباراة خاضها الفريق الباريسي في جميع المسابقات التي لم يفز فيها، وهي هزيمته الوحيدة في 30 مباراة (25 فوزًا و4 تعادلات).