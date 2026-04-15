رئيس وزراء المجر الجديد: يتعين على الرئيس الاستقالة بعد تشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس وزراء المجر الجديد بيتر ماجيار إنه يتعين على الرئيس تقديم استقالته، وذلك خلال توجهه إلى لقاء الرئيس بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التي أنهت حكم فيكتور أوربان الذي استمر 16 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماجيار قال لدى وصوله المكتب الرئاسي في قلعة بودا اليوم الأربعاء " سوف أقول مجددا: يتعين على الرئيس تاماس سوليوك التنحي عن منصبه بمجرد تشكيل الحكومة".

وقال ماجيار، الذي كان عضوا سابقا بالحزب الحاكم وتحول إلى منتقد، إن سوليوك" غير ملائم معنويا للمنصب".

ويشار إلى أنه يقع على عاتق سوليوك مسؤولية دستورية متمثلة في المساعدة في تشكيل حكومة جديدة. وقد قال إنه سيجرى مباحثات مع قادة الأحزاب البرلمانية. وأمام سوليوك 30 يوما من يوم إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان جديد.

وأشار ماجيار أنه يتعين على جميع المعينيين من جانب أوربان، من الرئيس إلى كبير ممثلي الادعاء وكبار القضاه الاستقالة أو سيواجهون العزل بمجرد تولى حكومته المنصب بأغلبية تقدر الثلثين في البرلمان، مما يتيح لها إعادة كتابة الدستور.