الرئيس الصيني: بكين وموسكو بحاجة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إن استقرار وموثوقية العلاقات بين الصين وروسيا يعدان أمرا "ثمينا بشكل خاص" في ظل مشهد دولي يتداخل فيه التغيير مع الفوضى.

وخلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في بكين، قال شي إن الحيوية القوية والدلالة النموذجية لمعاهدة الصداقة بين البلدين تبرز بشكل أكبر في هذا السياق.

وأضاف شي، أن وزارتي خارجية البلدين تحتاجان إلى التنفيذ الكامل للتوافق الذي تم التوصل إليه بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شي، إن الصين وروسيا بحاجة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما بشكل أوثق وأقوى من أجل الدفاع عن المصالح المشروعة للبلدين والحفاظ على وحدة دول الجنوب العالمي، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية.

ودعا شي البلدين إلى إظهار روح المسئولية والالتزام كقوتين كبريين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا للتقرير.

وأضاف شي، "علينا التمسك بالتعددية وتطبيقها بحزم، والعمل معا على إحياء سلطة الأمم المتحدة وحيويتها، وتعزيز تطوير النظام الدولي في اتجاه أكثر إنصافا وعقلانية".

كما حث شي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو بحيث "ترتقي إلى مستوى أعلى، وتسير بخطى أكثر ثباتا، وتمضي أبعد".

وأشاد شي بقيمة العلاقات بين البلدين، لكنه لم يحدد ما يقصده بـ"الفوضى والتغيرات" في السياق الدولي، في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمدة استمرار الحرب في إيران.

وفي مقاطع من مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الحرب "قريبة من النهاية"، مضيفا أنه أعلن مرارا ما وصفه بانتصار أمريكي في إيران منذ بدء الحرب، رغم أن الواقع على الأرض أكثر تعقيدا.

وتعمقت العلاقات بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022. وأضفى النهج غير التقليدي لترامب تجاه الحرب في أوكرانيا مزيدا من التعقيد على العلاقة، لكنه لم يغيرها بشكل جذري.

وخلال زيارة بوتين للصين في سبتمبر، رحب به شي باعتباره "صديقا قديما"، فيما خاطبه بوتين بـ "الصديق العزيز".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية عن لافروف القول إن العلاقات الروسية الصينية أظهرت مرونة عالية في ظل بيئة خارجية معقدة، مشيرا إلى الزخم الإيجابي في التعاون التجاري والاستثماري، وإلى التنسيق الوثيق بين البلدين في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات متعددة الأطراف.

وأضاف لافروف أن روسيا على استعداد للعمل مع الصين من أجل تعزيز العدالة والإنصاف الدوليين، ودفع العلاقات نحو مزيد من التنمية، وتقديم إسهامات أكبر في السلام العالمي، من بين أهداف أخرى، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

ووصل لافروف إلى الصين أمس الثلاثاء في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني وانج يي.