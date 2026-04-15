اجتماع في برلين لبحث دعم عسكري إضافي لأوكرانيا

يجتمع الداعمون العسكريون لأوكرانيا اليوم الأربعاء في برلين بدعوة من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لعقد جولة جديدة من المشاورات.

ويشارك بالحضور الشخصي في اجتماع ما يسمى "مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا" وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف ونظيره البريطاني جون هيلي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، بينما يشارك آخرون عبر الاتصال المرئي.

ويركز الاجتماع على مواصلة الدعم لأوكرانيا، وذلك بعد أن تم بالفعل الاتفاق خلال مشاورات حكومية ألمانية-أوكرانية على مشروعات ثنائية جديدة بحجم كبير. وكانت ألمانيا وبريطانيا قد تولتا معا قيادة مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في أبريل 2025.