الأربعاء 15 أبريل 2026 9:30 ص القاهرة
رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 9:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 9:02 ص

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية في إسلام آباد أن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سوف يلتقي مع قيادتي السعودية وقطر لبحث "التعاون الثنائي المستمر بالإضافة إلى السلام والأمن الإقليميين".

وسوف يشارك شريف في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" وهو مؤتمر سنوي حول الدبلوماسية الدولية يعقد في مدينة أنطاليا بتركيا، كما سيشارك في جلسات ناقش خاصة للقادة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء آخرين من دول العالم.

وكانت باكستان اقترحت استضافة جولة ثانية من المحادثات بين إيران وأمريكا من أجل إلى انهاء الصراع في إيران بشكل دائم - والذي بدأ في 28 فبراير بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

وفشلت مؤخرا جولة أولى من المحادثات، استضافتها إسلام أباد.

اخبار متعلقة


