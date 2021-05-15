 السلطات الروسية تجمد الحسابات المصرفية لإذاعة أوروبا الحرة في موسكو - بوابة الشروق
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السلطات الروسية تجمد الحسابات المصرفية لإذاعة أوروبا الحرة في موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 4:05 ص | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 4:05 ص

أ ش أ
جمَّدت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، الحسابات المصرفية لإذاعة "أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي" في موسكو بعد تغريمها مرارا لخرقها تشريع "العملاء الأجانب في الإعلام".

وصنفت موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية ، إذاعة "أوروبا الحرة / راديو ليبرتي" على أنها وسيلة إعلام "أجنبية عميلة" في وقت سابق يوم الجمعة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الروسي صادق في 2017 على مشروع قانون حول تصنيف وسائل إعلام ممولة من الخارج كـ "عملاء أجانب".

ويقضي القانون بإمكانية إدراج وسائل إعلام تمولها دول أو مؤسسات أجنبية على قائمة "العملاء الأجانب"، حيث تخضع وسائل الإعلام التي سيتم إدراجها على هذه القائمة لنفس القيود والالتزامات التي تُفرَض على المنظمات غير الحكومية التي تم تصنيفها كعملاء أجانب.


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