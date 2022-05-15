بايدن يهنئ محمد بن زايد على توليه رئاسة الإمارات

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي، أبلغه فيه عزم الولايات المتحدة تكريم ذكرى الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال بايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض- تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)-"أهنئ صديقي القديم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع "قلت للشيخ محمد خلال مكالمتنا الهاتفية أمس إن الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

وأضاف "أن الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي للولايات المتحدة، ولطالما كان الشيخ محمد في طليعة بناء هذه الشراكة، وقد التقيت به عدة مرات عندما كنت نائبا للرئيس وهو ولي عهد أبوظبي. أتطلع إلى العمل مع الشيخ محمد للبناء على هذا الأساس المميز بغية تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا".