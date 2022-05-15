العمل العربية تطلق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على الدورة الـ96 لمجلس إدارتها

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قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام دورته الـ96 المنعقدة بدولة المقر القاهرة، بإطلاق اسم الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" على الدورة الحالية للمجلس.

وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين، موجها الشكر للمدير العام لمكتب العمل العربي على الجهود التي بذلت في إعداد مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين (2023 – 2024) والتي جاءت مواكبة للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحقق أهداف المنظمة واحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة.

وقد شارك في الدورة وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، وافتتح أعمالها فايز المطيري مدير عام المنظمة، وناصر المير رئيس مجلس إدارة المنظمة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمل.