مفتي الجمهورية يصل إلى لندن للتوعية بخطورة الجماعات المتطرفة

وصل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل زيارة رسمية يقوم بها بدعوة من البرلمان البريطاني وذلك لإلقاء خطاب أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني.



كان في استقبال علام، أعضاء السفارة المصرية في لندن ووفود من وزارة الداخلية البريطانية، ونظمت السلطات البريطانية تشريفة أمنية عالية المستوى لتأمين تحركات فضيلته في العاصمة البريطانية



تشهد الزيارة عدداً من الفاعليات المهمة وإلقاء عدد من المحاضرات حول تفكيك الفكر المتطرف والحوار بين الأديان والثقافات وتجربة مصر في العيش المشترك وتجديد الخطاب الديني وخطورة الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وآليات التواصل الديني الفعال بين دار الإفتاء المصرية والجاليات المسلمة هناك.



وصرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية بأن الزيارة تأتي في إطار الاستراتيجية الدينية للتواصل الديني الفعال مع صانعي القرار ومراكز الأبحاث والبرلمانات الدولية في العالم بهدف إيصال الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ودفع تشويه الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وكذلك التصدي لمحاولات ترسيخ الخوف من الإسلام وفتح قنوات تواصل دينية وثقافية مع العالم.



وشدد نجم على أن دار الإفتاء أعدت مجموعة من الملفات المهمة باللغة الإنجليزية لتوثيق جرائم الجماعات المتطرفة وصلتها بالإرهاب سيتم توزيعها ومناقشتها في الفاعليات العلمية واللقاءات الرسمية التي سيقوم بها فضيلته أثناء زيارته للندن.