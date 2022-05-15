محافظ بورسعيد: المحافظة تتمتع بمقومات فريدة لجذب الاستثمارات

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، وتعمل على تيسير جميع الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية؛ تهدف لخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن أنها تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد، اليوم /السبت/، في ديوان عام المحافظة، مع عدد من المستثمرين المصريين والصينين، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول؛ بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي في بورسعيد.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، مؤكدا حرصه على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت - في الفترة الأخيرة - نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

من جانبهم، وجه أعضاء وفد المستثمرين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ودعمه المتواصل لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وقدموا شرحا حول أهم الجوانب المتعلقة بالمشروع الصناعي محل التعاون، وأشادوا بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.