بيع ساعة نادرة رولكس ميلجوس بمبلغ قياسي تجاوز مليوني دولار في مزاد

بيعت ساعة رولكس ميلجوس نادرة وفي حالتها الأصلية مقابل 5ر2 مليون دولار؛ لتحطم بهذا الأرقام القياسية لأعلى مبلغ دفع في مزاد مقابل للساعة السويسرية المصنوعة للعلماء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وانتجت الساعة المصنوعة من الاستانلس ستيل عام 1958 وكانت مصممة لمقاومة المجال المغناطيسي.



كانت ميلجوس أحد أغلى الساعات التي بيعت في مزادات الساعات التي أقيمت في جنيف مطلع الأسبوع.



وباع الساعة دار مزادات فيليبس أمس الأول السبت، مقابل 24ر2 مليون فرانك سويسري لمزايد في الغرفة، وهو رقم قياسي لأي من إصدارات ميلجوس وهو ضعف القيمة التي قدرت بمليون فرانك قبل المزاد.



وبيعت نسخة مماثلة صدرت 1958 في دار مزادات كريستي في 2013 مقابل 317 ألف فرانك. وبيعت أخرى في دار فيليبس في 2022، مقابل أكثر من 300 ألف فرانك.



واشترى المزايد الفائز الذي تغلب على عرض خصم من الولايات المتحدة، الساعة نيابة عن رولكس، بحسب مصادر مطلعة. وعندما تواصلت وكالة بلومبرج للأنباء مع رولكس رفضت التعقيب.



وليس من غير العادي أن تقوم شركات الساعات الفخمة بشراء إصدارتها في المزادات لضمها لمجموعاتها الأرشيفية أو عرضها في المتاحف.