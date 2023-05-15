الكرملين: التعاون مع تركيا سيستمر بغض النظر عن الفائز بالانتخابات

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يتوقع استمرار التعاون مع أنقرة وتعزيزه بغض النظر عن الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية.

ولم يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولا منافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، فيما يبدو من الفوز بأكثر من 50% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، مما يعني أن البلاد تتجه نحو جولة إعادة في 28 مايو الجاري.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات، قد أعلن حصول الرئيس رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، على 49.40% من الأصوات.

كما حصل مرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو على 44.96% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات.

وفي مؤتمر صحفي، صباح اليوم الاثنين، قال ينار، إن مرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان، حصل على 5.2%، فيما نال المرشح (المنسحب) محرم إينجة 0.44%.

يشار إلى فتح 192 ألفا و187 صندوقا من أصل 192 ألفا و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99%، ولم يتبق سوى 27 صندوقا غير مفتوح من صناديق الداخل.

وفيما يخص صناديق أصوات الخارج، فلفت إلى فتح 8 آلاف و65 صندوقا من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84% من تلك الصناديق.

وأكد ينار، استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج.

وشهدت تركيا، أمس الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو الجاري، بحسب النتائج الأولية.