جنوب إفريقيا: حل الخلاف مع واشنطن حول الادعاءات بأن بريتوريا زودت روسيا بالأسلحة

أعلن وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك جودونجوانا أن بلاده تمكنت من حل خلاف مع الولايات المتحدة حول الادعاءات بأن بريتوريا زودت روسيا بأسلحة، وبناء على ذلك من غير المحتمل أن تواجه أي تداعيات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الراند ارتفع بعد تراجعه إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي”.

وقال الوزير "جرى اتخاذ عدد من الاجراءات لضمان وجوب بقاء علاقتنا مع الولايات المتحدة طبيعية وودية. ومن غير المحتمل أن يرد الأمريكيون بغضب غدا".

وأضافت بلومبرج أن الراند ارتفع بنسبة 8ر1%، وزاد سعره أمام الدولار بنسبة 5ر1%، حيث بلغ 0364ر19 بحلول الساعة 54ر12 مساء اليوم الإثنين.

وكان العائد على السندات المطروحة بالعملة المحلية في جنوب أفريقيا والمستحق في عام 2032 انخفض بمقدار 19 نقطة أساس إلى 4ر11 %في الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف من احتمال معاقبة الولايات المتحدة لجنوب أفريقيا بسبب هذه الادعاءات.

كان السفير الأمريكي لدى جنوب أفريقيا روبن بريجيتي أشعل هذا الغضب في 11 مايو الجاري، عندما صرح للصحفيين بأن سفينة بضائع روسية قامت بتحميل الأسلحة من قاعدة سيمون تاون البحرية في كيب تاون في ديسمبر الماضي.

ونفت حكومة جنوب أفريقيا الاتهام وانتقدته لكونه صرح بذلك علنا.

وقال جودوجوانا، في مقابلة في كيب تاون أمس الأحد، إن الأمريكيين كانوا أثاروا مخاوفهم من هذا الأمر قبل شهرين.

وأوضح أن الرئيس سيريل رامافوسا طلب من مستشاره القومي وقاض مستقل التحقيق في الموضوع ، وأرسل وفدا إلى الولايات المتحدة لتخفيف التوترات.