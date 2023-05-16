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السوداني: العراق مهيأ لقفزة اقتصادية نوعية للنهوض بالتنمية المستدامة

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:56 م

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، إن العراق تتوفر فيه فرص استثمارية طموحة، وهو مهيّأ لقفزة اقتصادية نوعية، من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها.

وذكر السوداني، خلال استقباله وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبد الله محمد المزروعي، "لدينا استثمارات كبيرة متحقّقة بالعراق في مجالي الطاقة والبتروكيماويات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي: "لدى الحكومة برنامجا تنفيذيا واضحا، وهي جادة في مواجهة البيروقراطية وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل خلق بيئة استثمارية ناجحة".

وأشار إلى أن هذه الزيارة إلى بغداد" تعكس العلاقة المتميزة بين العراق والإمارات والرغبة في فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي المشترك".

وأكد الوفد الإماراتي عن التطلع الكبير للاستثمار في العراق، والتنسيق العالي مع المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص العراقي من أجل بناء شراكات استثمارية هادفة، تصبّ في خدمة البلدين.

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