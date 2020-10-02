إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بوادي النطرون في محافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي، ووجود مصابين.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.



وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.