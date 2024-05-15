برلين: تمديد مهمة الجيش الألماني في لبنان والبوسنة والهرسك

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قرر مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، تمديد مشاركة الجيش الألماني في المهمتين الدوليتين قبالة السواحل اللبنانية وفي البوسنة والهرسك، لمدة عام آخر.

ويتعين موافقة البرلمان الألماني على القرار. وبموجب القرار، يواصل ما يصل إلى 300 جندي من الجيش الألماني مشاركتهم في مهمة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان).

كما سيواصل ما يصل إلى 50 جنديا من الجيش الألماني المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك (يوفور ألثيا).

ومن المنتظر تمديد المهمتين حتى 30 يونيو 2025. وتهدف مهمة يونيفيل بشكل رئيسي إلى منع تهريب الأسلحة إلى لبنان.

وأوضح نائب المتحدث باسم الحكومةالألمانية، فولفجانج بوشنر، أن "ألمانيا لا تزال مهتمة بشكل ثابت بتعزيز السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل مستدام".

وتهدف بعثة الاتحاد الأوروبي "يوفور ألثيا" إلى ضمان الالتزام باتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب البوسنة في عام 1995.

وقال بوشنر إن الحكومة الألمانية من خلال إرسال ما يصل إلى 50 جنديا إلى البوسنة والهرسك " تؤكد التزامها المستمر بالأمن والاستقرار في منطقة غرب البلقان".