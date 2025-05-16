الأهلي يهزم الزمالك في دوري سوبر السلة

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حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلب فوزًا مهمًّا علي نظيره الزمالك في ثاني مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من فريقنا، ليحسم «رجال سلة الأهلي» المباراة لصالحه بنتيجة 69-52.

‏‎تفوق «رجال سلة الأهلي» في الفترة الأولى بنتيجة 18-12، واصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 38-21, وسيطر الفريق علي الفترة الثالثة لتنتهي بنتيجة 55-31، وحسم الأهلي الفترة الرابعة بنتيجة 69-52.

وحقق الأهلي الفوز الأول في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لدوري السوبر، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام الزمالك.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين يوم السبت القادم على صالة برج العرب في السادسة عصرًا.