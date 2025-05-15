سفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقد سوق المزارعين بالإسكندرية

زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، سوق المزارعين الذي يقام بشكل دوري في جراج سينما أمير وسط الإسكندرية، حيث يتجمع المنتجون لتقديم محاصيلهم مباشرة للمستهلك بأسعار تنافسية.

وشهدت الزيارة حضور وفد من الغرفة التجارية بالإسكندرية بقيادة أحمد الوكيل، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين، حيث لقيت المبادرة إشادة واسعة من السفيرة، التي أكدت أن مثل هذه الأسواق تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرصة للصغار المنتجين لدخول الأسواق المحلية بفاعلية.

وعبرت أيخهورست عن إعجابها بالتفاعل القائم بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن وجود سفير إيطاليا الذي ساهم بشكل كبير في دعم هذه المبادرات يعكس التعاون الدولي الفعّال.

وأضافت: "ما أراه هنا هو نموذج جديد للعمل المشترك، حيث ينعكس هذا التعاون بشكل إيجابي على حياة الأسر والمزارعين والعملاء، إنه مشروع رائع، وأتوجه بالشكر للجميع على هذا الجهد المتميز".

كما شددت على أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشراكات التنموية ودعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية.