إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

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أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "الزقازيق – أبو حماد" أمام كوبري "الشباب" بدائرة مركز شرطة أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة نصف نقل بطريق "الزقازيق – أبو حماد" أمام كوبري "الشباب" بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى "أبو حماد" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.