الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا في سماء أبها جنوب غرب المملكة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية مساء اليوم السبت.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد أعلنت فى وقت سابق تنفيذ عملية واسعة بطائرات مسيرة استهدفت مطاري أبها وجازان بالمملكة العربية السعودية.

وقال يحيى سريع، المتحدث باسم الجيش الموالي للحوثيين في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بعون الله نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة عمليات بطائرات مسيرة".

وأوضح سريع أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلاطيار في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات (كي تو).

وأشار المتحدث باسم الجيش الحوثي إلى أن هذه العمليات "أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".

وتأتي هذه العمليات بعد ثلاثة أيام من استهداف الحوثيين لمطار أبها، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، حسبما أفاد الناطق باسم التحالف العربي.

وأثار ذلك الاستهداف إدانات واسعة من عدة دول عربية ودولية.

وتوعد الحوثيون في عدة تصريحات باستهداف مناطق في السعودية والإمارات، مؤكدين في الوقت ذاته تطوير أسلحة وصواريخ استراتيجية لمواجهة ما يصفونه بـ "العدوان".