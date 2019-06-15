نائب رئيس المجلس الانتقالي: هناك من يحاول إحداث فتنة في السودان

•نستمد قوتنا من الشعب ولدينا تفويض لتشكيل حكومة تكنوقراط

•وضع السودان مستقر والمجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو، إن الشعب السوداني هو من ساهم في تغيير نظام البشير، لافتًا إلى أن التغيير في السودان كان سلسا.

وأضاف في خبر عاجل لفضائية «سكاي نيوز»، مساء اليوم السبت، أن هناك بعض الأطراف التي تحاول إحداث فتنة في السودان، موضحًا أن وضع السودان الآن مستقر، والمجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة.

وتابع: «نستمد قوتنا من الشعب، بعض السفراء دمروا البلاد وهم مغادرون السودان، ولدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط».

ويُذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، نفى محاولة فض الاعتصام بالقوة، مؤكدًا أن الميدان مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه.

وأرجع المجلس العسكري أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها اعتصامات الخرطوم إلى تخفي بعض العناصر الإجرامية وسط المتظاهرين هروبًا من قوات الأمن، وانتحال بعض المجرمون شخصيات قوات الدعم السريع بارتداء زيهم الرسمي وارتكاب المخالفات والجرائم.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.