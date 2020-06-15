رئيس الزمالك: لماذا الإصرار على استكمال الدوري؟ «بيراميدز ليس ناديا مصريا ليفرض رأيه»

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن عودة الدوري "كلام فارغ"، وتساءل على أي أساس تريدون عودة الدوري؟
وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك:« لماذا كل هذا الإصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الإصابة أو الوفاة بكورونا؟».
وأكمل:«14 فريقا بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها».
وأضاف:«مع كامل الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس ناديا مصريا كي يفرض رأيه بل جمع اللاعبين من كل الأندية الأخرى، الحديث عن عودة الدوري "كلام فارغ"».
وواصل:«ليس من المعقول أن نخاطر من أجل ناديين أو ثلاثة فالأمر لا يحتمل "الهزار"، على أي أساس تريدون عودة الدوري؟».
وأضاف:«يقال إن الدوري الجديد سيبدأ في منتصف سبتمبر، وبافتراض استئناف التدريبات في الأول من يوليو، يحتاج الفريق شهرا للتجهيز البدني ثم 15 يوما».
وأكمل:«هل في الفترة المتبقية من منتصف أغسطس للأول من سبتمبر ستقام 17 جولة؟ بأي عقل ومنطق؟ هذا تهريج».
وأتم:«من يطالب بعودة الدوري يكتب إقرارا بشأن تحمله مسؤولية إصابة أي فرد في المنظومة، وأنا لن أكتب إقرارا بشأن هذا الأمر».