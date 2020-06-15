رئيس الزمالك: لماذا الإصرار على استكمال الدوري؟ «بيراميدز ليس ناديا مصريا ليفرض رأيه»

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يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن عودة الدوري "كلام فارغ"، وتساءل على أي أساس تريدون عودة الدوري؟

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك:« لماذا كل هذا الإصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الإصابة أو الوفاة بكورونا؟».

وأكمل:«14 فريقا بالدوري يرفض استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها».

وأضاف:«مع كامل الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس ناديا مصريا كي يفرض رأيه بل جمع اللاعبين من كل الأندية الأخرى، الحديث عن عودة الدوري "كلام فارغ"».

وواصل:«ليس من المعقول أن نخاطر من أجل ناديين أو ثلاثة فالأمر لا يحتمل "الهزار"، على أي أساس تريدون عودة الدوري؟».

وأضاف:«يقال إن الدوري الجديد سيبدأ في منتصف سبتمبر، وبافتراض استئناف التدريبات في الأول من يوليو، يحتاج الفريق شهرا للتجهيز البدني ثم 15 يوما».

وأكمل:«هل في الفترة المتبقية من منتصف أغسطس للأول من سبتمبر ستقام 17 جولة؟ بأي عقل ومنطق؟ هذا تهريج».

وأتم:«من يطالب بعودة الدوري يكتب إقرارا بشأن تحمله مسؤولية إصابة أي فرد في المنظومة، وأنا لن أكتب إقرارا بشأن هذا الأمر».