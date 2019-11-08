صحيفة تركية: اجتماعات جديدة بين بشكتاش وأرسنال بشأن النني

كشف تقرير إخباري، عن مواصلة إدارة نادي بشكتاش التركي اجتماعاتها مع مسؤولي أرسنال من أجل حسم موقف، محمد النني، لاعب وسط الفريق، والتي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "فوتو سبور" التركية أن إدارة بشكتاش تواصل محادثاتها مع أرسنال من أجل الاتفاق على مد الإعارة لمدة موسم آخر.

وأشارت إلى أن نادي أرسنال لا يمانع بقاء النني موسم آخر مع بشكتاش مقابل 1.2 مليون يورو، في حالة واحدة وهي عدم وصول عروض أقوى يستطيع من خلالها النادي الإنجليزي تحقيق أقصى استفادة مادية.

وكانت تقارير تركية، كشفت خلال الفترة الماضية، أنه كان هناك بعض الأندية المهتمة بضم النني، آخرهم أولمبياكوس متصدر الدوري اليوناني.