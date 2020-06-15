أكد عبد الله بلكحل المدير التنفيذي لنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، أن ناديه لم يفتح ملف عودة لاعبهم الأسبق والأهلي الحالي وليد أزارو بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال "بلكحل" في تصريحات تلفزيوينة، عبر قناة "النهار": "أزارو من اللاعبين الجيدين، حتى الآن لم نحسم موضوع عودته لأن سعره عالي وهو لاعب كبير وصاحب مهارات عالية، ولم نفاوضه من أجل العودة ونتمنى له التوفيق".

وتابع: "الأهلي لم يسدد باقي مستحقات أزارو وننتظر الحل خلال أيام".

وأوضح: "طالبنا الزمالك بمستحقات أحداد والنتيجة أن الأبيض لم يستجب".

وأشار:"كلفنا محامي لكي يقيم دعوة، وكان هناك تأخير من الزمالك وعدم احترام لبنود العقد".

واختتم: "كان هناك اتصال مع الأهلي بشأن مستحقات أزارو والنادي استجاب، ولكن الزمالك فاجئنا برده".