السعودية: تدشّين أول مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجّد

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لهذا العام من المسجد الحرام، "بصائر".

ويعدّ المصحف المرئي مصحفًا نوعيًا يخرج مصورًا لأول مرة، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، حسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء.

وتشمل السلسلة توثيقًا مرئيًا لسور القرآن الكريم كاملًا مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبد الله الجهني والشيخ الدكتور بندر بليلة، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم في محتوى فريد وإنتاج مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وعبر السديس، عن شكره للجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك وإخراج هذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد.