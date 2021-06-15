مصرع مسن صدمه جرار زراعي بالدقهلية

لقي شخص مُسن مصرعه متاثرا بإصابته؛ بعدما صدمه جرار زراعي أثناء عبوره الطريق بمنطقة "جديلة" بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وتوفي في وقت لاحق، وتم ضبط الجرار وقائده الذي اعترف بارتكاب الحادث دون قصد.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ

لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "التهامي إبراهيم سعيد شحاتة 74 سنة، بالمعاش، ومقيم بقرية "اليوسيفية" دائرة مركز بني عبيد، مصابا بسحجات بالقدمين وغيبوبة (ادعاء حادث طريق).



بانتقال الضباط والفحص وسؤاله، أقر المجني عليه بأنه أثناء عبوره الطريق بمنطقة "جديلة" دائرة القسم، اصطدم به جرار زراعي مجهول، وفر قائده به هاربًا، ما أدى إلى حدوث إصابته، وفي وقت لاحق توفي المذكور متاثرا بإصابته.



بسؤال نجله المدعو "محمد التهامي إبراهيم سعيد " 29 سنة، سائق، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون، واتهم قائد الجرار بالتسبب في وفاة والده.



وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط الجرار الزراعي وقائده ويدعى أحمد أيمن المتولى الباز 28 سنة، سائق ، ومقيم منطقة "جديلة" دائرة القسم.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد حال عبور المذكور الطريق أمامه.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة نزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7026 جنح قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.