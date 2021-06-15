الأمن يفحص فيديو شاب يروج لتجارة المخدرات مدعيا زيادتها المناعة ضد كورونا

تفحص أجهزة الأمن مقطعاً مصورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، يظهر فيه شابا يروج تجارة المخدرات.

الشاب الذي يتضح من لهجته أنه من إحدى محافظات الصعيد يظهر وبجواره قطعتي سلاح آلي، وأمامه حزمة متنوعة من المخدرات.

يتحدث الشاب عن تجارة المواد المخدرة في منزله، وينصح المواطنين بشراء المخدرات لرفع المناعة ومكافحة كورونا.

كما أعلن عن رقم هاتفه لتوصيل طلبات المواد المخدرة، ولم يفصح عن اسمه أو محافظته إلا أنه يذكر توقيتا عاماً لتصوير الفيديو، حيث قال: "إن شاءالله نجوزكم العيد اللي جاي" ما يعني أنه قبل عيد الأضحى.

وتفحص أجهزة الأمن الفيديو للتعرف على الشاب وما إذا كان قديما أو حديثاً لكشف ملابساته.