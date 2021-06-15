بيتكوفيتش مدرب سويسرا يريد مفاجأة المنتخب الإيطالي

يعتقد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب السويسري، إن فريقه يمكن أن يتسبب في مشاكل للمنتخب الإيطالي عندما يلتقيان غدا الأربعاء حتى بعدما تغلب المنتخب الأزوري على نظيره التركي في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال بيتكوفيتش/ اليوم الثلاثاء :"أتمنى أن نقدم 120 في المئة مثل الفرق الكبرى الأخرى".

وتعادل المنتخب السويسري مؤخرا أمام المنتخبين الألماني والإسباني.

وقال بيتكوفيتش، الذي يعيش فريقه ضغوط كبيرة بعد التعادل 1/1 مع ويلز في المجموعة الأولى :"المنتخب الإيطالي مرشح كبير للفوز بالبطولة، ليس في مجموعتنا فقط. يجب أن نظهر للاعبين كيف يمكننا مفاجأتهم وسوف نفعل ذلك".

وأضاف :"يجب أن نكون أسرع وأذكى وأكثر حسما عندما تتاح أمامنا الفرص في الهجوم".

ويعتقد شيردان شاكيري، لاعب وسط ليفربول، أيضا أن فريقه لديه فرصة، حتى ولو كان هو الأضعف في المباراة التي تقام في العاصمة الإيطالية.

وقال :" ستكون مباراة صعبة ولكننا سندخل المباراة باقتناع وسنحاول منحهم أكبر عدد ممكن من المشاكل. دائما ما نلعب بشكل جيد للغاية أمام الفرق الكبيرة".