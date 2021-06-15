فاز واسابي، وهو كلب من فصيلة «بيكينيز» ذو وجه أسود وبني بجائزة أفضل كلب في مسابقة «ويستمنستر كينيل كلوب» للكلاب في تاري تاون بنيويورك أمس (الأحد).

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد جاء كلب من نوع «ويبيت» الإنجليزي اسمه بوربون في المركز الثاني في المسابقة التي يبلغ عمرها 145 عاماً.

وكانت هذه أول مرة لا تقام فيها المسابقة في منهاتن.

ونقل المنظمون المسابقة بسبب فيروس كورونا من مقرها المعتاد في ماديسون سكوير غاردن إلى قصر ليندهيرست المطل على نهر هادسون في تاري تاون حتى يتسنى تنظيمها في مكان مفتوح، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وتقام هذه المسابقة سنوياً منذ عام 1877 وهي إحدى أقدم وأشهر المسابقات الرياضية في الولايات المتحدة، ويتنافس فيها كلاب من أكثر من 200 سلالة.