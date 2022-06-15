انطلقت فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي- اليوم الأربعاء، بمدينة سان بطرسبورج - بمشاركة عربية، بحضور مصر بوصفها "ضيف شرف" المنتدي.. ويترأس الوفد المصري وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ويضم الوفد مسئولين ورجال أعمال مصريين، يتطلعون لتوطيد وتعزيز العلاقات التجارية مع شركات روسية.

ومن المقرر أن تفتتح جامع غدا الجناح المصري بالمنتدى، والذي يعكس الهوية والحضارة المصرية فى المنتدى في نسخته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 15-18 يونيو الجاري، بحضور أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسئولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن استهلاك الطاقة العالمي يتزايد باستمرار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست سيدة العالم كي تقرر الحد من عائدات النفط الروسي.

وقال تشيجوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم ، على هامش فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: إن "الولايات المتحدة ليست سيدة العالم، والعالم كبير جداً واستهلاك الطاقة في تزايد، لا سيما في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث سيكونون سعداء برؤية موارد الطاقة الروسية".

وأضاف:"أن صادرات روسيا من موارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي زادت بأكثر من الضعف في الربع الأول من عام 2022 على الرغم من العقوبات"، مشيرا إلى أن أوروبا تظل حتى اليوم أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلاده.