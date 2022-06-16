نورا محمد تتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح الشيش

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نجحت نورا محمد بطلة مصر فى السلاح فى التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا المقامة حاليا بالمغرب وذلك ضمن منافسات سلاح الشيش عقب فوزها فى النهائي على بطلة المغرب يسرا زكرانى بنتيجة 15/9.

وكانت نورا قد تأهلت للنهائي عقب فوزها فى نصف النهائي على نهى هانى وتغلبت فى ربع النهائي على مريم مباركى.

وكانت يارا الشرقاوي بطلة منتخب سلاح الشيش قد توجت اليوم بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة إفريقيا.

واستطاعت يارا التغلب على اللاعبة مريم الزهيري بنتيجة 15-4 في مباراة دور الثمانية عقب تأهلها مباشرة من دور ال16 بينما خسرت في مباراة نصف النهائي أمام اللاعبة يسرا زرقاني 15-10 لتحصل على الميدالية البرونزية.

فى حين ضربًا محمد السيد و أحمد السكرى موعدًا فى نهائى منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح.

حيث تأهل محمد السيد إلى نهائي بطولة إفريقيا للسلاح وذلك عقب فوزه على بطل كوت ديفوار بنتيجة 15/10 ضمن منافسات نصف النهائي لسلاح المبارزة. كما تأهل أحمد السكرى إلى نهائي منافسات المبارزة عقب فوزه على بطل جنوب أفريقيا فى نصف النهائي بنتيجة 15/12.