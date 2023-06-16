قفزة في أسعار الغاز الأوروبي مع قرار غلق حقل هولندي واستمرار الموجة الحارة

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الخميس، في يوم شهد تقلبات حادة، مع استعداد هولندا لإغلاق حقل غاز رئيسي بشكل دائم، واستمرار توقف العمل في عدد من المنشآت الرئيسية الإقليمية لقطاع الغاز في أوروبا، مغ موجة الحر التي تضرب مناطق عديدة من أوروبا مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الهولندية القياسية ارتفعت بنسبة 4ر7% إلى 15ر41 يورو لكل ميجاوات/ساعة. وفي وقت سابق من اليوم قفزت الأسعار بنسبة 30% وهي أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر الماضي.

وأضافت بلومبرج أنه يتعين على أوروبا ألا تنسى أن أمن الطاقة لديها مازال عرضة للخطر، رغم ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى من المستويات المعتادة، استعدادا لفصل الشتاء المقبل.

واضطربت سوق الغاز نتيجة قرار هولندا غلق حقل جرونينجن والمنتظر تنفيذه بحلول أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لمواجهة ما قد يمكن أن يكون صيفا حارقا جديدا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود لتشغيل أنظمة تكييف الهواء.

وتعدل أوروبا شبكة إمدادات الغاز الطبيعي لديها بعد توقف الإمدادات الروسية بنسبة كبيرة نتيجة الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.

وفي حين مازالت واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن القارة الأوروبية تواجه منافسة متزايدة من جانب آسيا لشراء الغاز المسال.

ورغم أن حقل جرونينجن، وهو أكبر حقول الغاز في أوروبا، لم يعد مساهما رئيسيا في إمدادات الغاز للقارة خلال السنوات الأخيرة، فإن قرار إغلاقه سبب توترا في السوق.

وأعلنت الجهات المعنية في النرويج قبل يومين استمرار توقف المنشآت النرويجية عن العمل حتى منتصف يوليو المقبل.

وبحسب الإخطارات المرسلة إلى شركة جاسكو المشغلة لشبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في النرويج، فإن خطة وقف التشغيل تشمل منشآت رئيسية منها أورمن لانج ونيامنا وأستا هانستن.