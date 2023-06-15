السودان يعلن رفضه رئاسة كينيا للجنة الإيقاد الخاصة بحل الأزمة السودانية

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، رفضها رئاسة كينيا للجنة الإيقاد المعنية بمعالجة الأزمة الراهنة في السودان؛ نظرا لتبني الحكومة الكينية وكبار مسؤوليها مواقف قوات الدعم السريع، حسبما أوردت وكالة السودانية.



ونشرت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها: "أكدت تصريحات كبار المسؤولين الكينيين وسلوك حكومتها أنها تتبنى مواقف الدعم السريع وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم".



وأضاف البيان: "حتى تتمكن الحكومة السودانية من التعامل مع اللجنة الرباعية لتحقيق أهدافها، أخطرت رئاسة منظمة الإيقاد وسكرتاريتها التنفيذية بموقفها بشأن ضرورة استمرار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في رئاسة اللجنة.



وتابع: "أمر رئاسة اللجنة لم يطرح للنقاش والاتفاق عليه خلال مداولات القمة. وعليه لا يمكن تبني أو الموافقة على موضوع لم يتم طرحه أو مناقشته خلال المداولات".