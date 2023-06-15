الخارجية الأمريكية: نريد من إيران اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تريد من إيران اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات منها خطوات لتقليص برنامجها النووي والتوقف عن أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأضاف ميلر للصحفيين أن واشنطن تواصل استخدام السبل الدبلوماسية لمتابعة أهدافها المتعلقة بإيران مع الحلفاء والشركاء، بحسب وكالة رويترز.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قظ نقلت عن مسئولين من ثلاث دول أن إدارة الرئيس جو بايدن تتفاوض بهدوء مع إيران على الحد من برنامج طهران النووي، وتحرير سجناء أمريكيين في إيران، في إطار جهود أمريكية أكبر لتخفيف التوترات وتقليص مخاطر مواجهة عسكرية مع طهران.