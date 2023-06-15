الرئيس السيسي: سياحة اليخوت ليست ترفا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملف سياحة اليخوت ليس ترفًا، مشيرًا إلى أن حصة البحر المتوسط من اليخوت نحو 500 ألف يخت.

وأضاف، ضمن فعاليات افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، صباح الخميس: «حصتنا تقريبًا مفيش، في دول أخرى تحصل على 30%، ومن حقها، اللي يشتغل ياخد واللي ميشتغلش وينام خليه نايم بقا».

وأشار إلى توجيهه بتقليل مدة الإجراءات التي تستغرقها اليخوت لعمل ترانزيت في مصر، مضيفًا: «30 دقيقة زي ما العالم بيشتغل، وده كله عشان تشغيل الناس».

ونوه أن «الأمر يتطلب وجود 20 و30 مارينا مضبوطة على أفضل نسق ومستويات المارينا في العالم كله، وبنفس الاشتراطات الموجودة في أي دول أخرى».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية، وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء؛ مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.