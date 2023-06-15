ضبط 3 عصابات و186 قطعة سلاح ناري خلال يوم

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 186 قطعة سلاح ناري، شملت: " 21 بندقية آلية، و بندقية رصاص، و22 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و134 فردا محليا، و740 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، و273 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي متنوعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 288 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 211 كيلو مخدرات، كما ضبطت 28 متهما ومراقبا هاربا، و13 متهما بالبلطجة، و314 دراجة نارية مخالفة، و20 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملة في فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.