الصحة السعودية تحذر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس وتنبه لمخاطرها

حذّرت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام من مخاطر التعرض لأشعة الشمس، في مشعر عرفات اليوم السبت خلال فترة الذروة من الساعة الـ 11 صباحًا إلى الساعة الـ 4 مساءً.

وقالت الصحة السعودية، عبر حسابها على منصة إكس، إن هناك ارتفاعا شديدا في درجات حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة.

وحثت الوزارة، على استخدام المظلة وشرب الماء باستمرار لتفادي ضربات الشمس.

وذكرت أن موسم الحج هذا العام يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مما يشكل صعوبة كبيرة يواجهها الحجاج خلال موسم الحج.

وأكدت أن التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج.

ودعت ضيوف الرحمن لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وشددت الوزارة على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها.

ارتفاع شديد في درجات حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة..

استخدم المظلة واشرب الماء باستمرار لتفادي ضربات الشمس.#حج_بصحة#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/v4N91hD9w5 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 15, 2024

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة.

ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.