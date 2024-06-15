شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 فلسطينيا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفق وزارة الصحة في غزة.