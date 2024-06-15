 بسبب حرب الإبادة.. رئيس فلسطين يدعو لاقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب حرب الإبادة.. رئيس فلسطين يدعو لاقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية

وكالات
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 11:35 ص | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 11:35 ص

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية فقط.

جاء ذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله: «نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى».

وأعرب عباس، عن أمله أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.


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