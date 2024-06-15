خالد العوضي يحتفل بإنجازات الأهلي في الصالات والألعاب الجماعية

احتفل خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي بما تحقق في الموسم الماضي من إنجازات للألعاب الفردية والجماعية.

وكتب العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي:

"وكان فضل الله عليك عظيما" صدق الله العظيم"

الحمد لله أولًا والحمد لله آخرًا، نهاية موسم تاريخي جديد لألعاب الصالات والألعاب الفردية داخل النادي الأهلي، اجتهدنا جميعًا كلٌ في موقعه، ولأننا بشر نُصيب ونخطئ، فالحمد لله على ما حققنا والحمد لله على ما لم يكن لنا نصيب فيه.

أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للنادي، وأشكر كل الأجهزة الفنية لكل الألعاب وجميع اللاعبين، وشكر خاص لكل العاملين داخل إدارة النشاط الرياضي على المجهود الكبير طوال الموسم، وكل العاملين بالنادي، أشكر كل من أشاد بنا، وأشكر أيضًا كل من انتقدنا أو حتى هاجمنا، فالكل يُحب الأهلي بطريقته حتى وإن اختلفنا في الطريقة فأنا على يقين أن الكل يسعى إلى أن يكون الأهلي دائمًا على القمة، فشكرًا لكم جميعًا.

ولأنه دائمًا حاضرٌ معنا بروحه كمان كان حاضرًا معنا بقلبه، فلم ولن أنسى أبدًا الغائب الحاضر العامري فاروق رحمه الله، الذي لم يبخل بجهد أو نصيحة أو دعم، وسيبقى دائمًا في قلبي وذاكرتي بسيرته الطيبة وذكراه العطرة.

وشكر خاص جدا من أعماق قلبي لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي كان سببًا رئيسيًا في تحقيق النجاحات والبطولات، سواء بحضورهم كلما أمكن الحضور أو حتى بدعهم الدائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أخيرًا، ونحن نُغلق صفحة الموسم المنقضي بما فيها من نجاحات أو إخفاقات، نفتح صفحة جديدة لموسم جديد، نستعد من خلالها لكتابة سطور بحروف ذهبية بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي، ونعد كل عاشق للأهلي بأن يبقى الأهلي دائمًا على القمة وأن تكون أعيننا على الرقم 1 في كل البطولات والمنافسات.