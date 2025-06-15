محافظ الإسماعيلية يناقش مشاكل مياه الشرب بالمراكز والمدن

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة مشاكل مياه الشرب بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بهدف تحديد المشاكل ذات الأولوية العاجلة لحلها وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أكد جلال ضرورة الإسراع فى حل كافة المشاكل المتعلقة بتوفير مياه الشرب النقية بكافة أرجاء المحافظة، من خلال تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة والمجتمع المدني، لتوفير مياه نظيفة.

وشهد الاجتماع عرض احتياجات المحافظة من مياه الشرب بكافة المراكز والمدن، الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب القائمة بالمحافظة منها إجمالي عدد المحطات، الطاقة التصميمية، الطاقة الفعلية، أطوال شبكات المياه، عدد روافع المياه، وموقف المناطق الأكثر احتياجا لمياه الشرب ومنها الأماكن المتضررة، نوع المشكلة، الحلول الدائمة، والحلول العاجلة، الاحتياجات العاجلة لمشروعات مياه الشرب بالمحافظة.

وشدد محافظ الإسماعيلية بضرورة الحفاظ على كافة الموارد المائية بالمحافظة، وحمايتها من التلوث وضرورة العمل بسياسة الفريق الواحد والتعاون المشترك بين كافة الأجهزة المعنية، لتحقيق النتائج المستهدفة وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطن، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في موارد المحافظة.