التلفزيون الإيراني: 20 مصابا في قصف إسرائيلي لمسكن طلابي بطهران

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا، الأحد، في استهداف للجيش الإسرائيلي عبر مسيَّرة، مسكنا طلابيا في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر مراسل الأناضول استهداف إسرائيل لنقاط عديدة في مناطق سكنية مدنية بالعاصمة الإيرانية.

وأشار إلى تعرض مبنى سكني للقصف في منطقة نيافيران شمال العاصمة، واستُهدف مبنى في شارع صابونتشي بالقرب من السفارة الأفغانية وسط طهران.

ولفت إلى استهداف مبنى في حي بمنطقة سيد هاندان، وهي منطقة مكتظة بالسكان بالقرب من وسط العاصمة.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.