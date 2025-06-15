إيران: 128 قتيلا و900 جريح منذ بدء عدوان إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 128 شخصا وإصابة 900 آخرين منذ العدوان الإسرائيلي على مدن مختلفة في البلاد، لا سيما طهران.

جاء ذلك في أول بيان أصدرته الوزارة، الأحد، بشأن الخسائر والإصابات جراء الهجمات الإسرائيلية.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.