محافظ أسيوط يستقبل وفد المالية وE-Finance لإطلاق برنامج الموازنة التشاركية

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد وزارة المالية برئاسة الأستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووفد شركة "E-Finance"؛ للمشاركة في إطلاق البرنامج التدريبي الوطني للموازنة التشاركية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وسارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، والدكتورة هانيا شلقامي مستشار وزير المالية للحماية الاجتماعية، والدكتور وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، ومحمد فؤاد، مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وأيمن أبوكريشة، مدير عام التفتيش بالمديرية المالية، وأحمد صبحي، مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة، وحسام النقيب مستشار العلاقات الحكومية، والدكتور محمد عبد المقصود مستشار أول الرئيس التنفيذي لشركة "E-Finance"، والدكتور مصطفى عوض رئيس قطاع الجودة والخدمات بالشركة، والمهندس وائل عبد الرحمن نائب رئيس قطاع المشروعات بـ"E-Finance"، ووائل سيد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية.

ورحب محافظ أسيوط، بوفد وزارة المالية و"E-Finance"، مشيدًا باهتمام أحمد كجوك وزير المالية، بدعم جهود التنمية وبناء القدرات، مؤكدًا أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين.

وشهد اللقاء، بحث عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال أعمال ترفيق ودعم المناطق الصناعية والمشروعات السياحية، إلى جانب متابعة تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، ودعم المشروعات التنموية وتعزيز كفاءة الأداء المالي.

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، درع المحافظة إلى ياسر صبحي نائب وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده وحرصه على زيارة المحافظة والمشاركة في إطلاق البرنامج التدريبي الوطني للموازنة التشاركية.