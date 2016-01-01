الجيش التركي يرفع جاهزيته القتالية على الحدود مع سوريا

رفع الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر المعارضة الموالية له جاهزيتهما القتالية على الحدود مع سوريا في ريف الرقة الشمالي.

وقال قيادي في مجلس الرقة المدني التابع للمعارضة السورية في مدينة شانلي أورفا التركية: إن الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر قد أتما جاهزيتهما القتالية في مواقعهم قرب مدينة اقجه قلعة التركية القريبة من بلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بانتظار أوامر من قيادة الجيش التركي وغرفة العمليات المشتركة لفصائل المعارضة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وصلت إلى منطقة مخيم اقجه قلعة منذ عدة أيام تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش التركي، ووصول قوات من فصائل الجيش الحر وهي ترابط على أطراف مدينة اقجه قلعة وأنهت جميع القوات التي وصلت الى المنطقة جاهزيتها وتم نصب مدفعية ثقيلة قرب الحدود".

وكشف المصدر أن "اجتماعًا سيعقد خلال اليومين القادمين بين الأتراك والأمريكان في العاصمة التركية أنقرة ربما للضغط على الوحدات الكردية لسحب عناصرهم من منطقة تل أبيض أو ربما لبدء عمل عسكري محدود وفق ما تطرحه تركيا حول المنطقة الآمنة التي تمتد بعمق 30-40 كم عن الحدود السورية التركية."

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق اليوم إنه من الضروري إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية-السورية والتي يجب أن تصل إلى عمق 30 إلى 40 كم داخل الأراضي السورية.

يذكر أن ردوغان قد لوّح بشن بلاده هجومًا على مواقع الوحدات الكردية شرق الفرات، حيث أشار إلى أن هناك خطوات مرتقبة في منطقتي تل أبيض وتل رفعت شمالي سورية بهدف تحويل الحزام الإرهابي إلى منطقة آمنة، على حد وصفه.

كانت تركيا قد شنت عمليتي درع الفرات في عام 2016 وغصن الزيتون في مطلع 2018 ضد الاكراد في سوريا.