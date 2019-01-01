المصري يفوز على المجد السكندري وديا برباعية نظيفة

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق المجد السكندري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين على ملعب الفندق الذي يقيم به فريق المصري معسكره المغلق ببرج العرب .

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجل أحمد جمعة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء قبل أن يضيف فريد شوقي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من هذا الشوط الذي شهد سيطرة كاملة من جانب لاعبي المصري الذين بذلوا جهدًا كبيرًا رغم خوضهم لمباراة ودية أمس أمام فريق الترام السكندري بالإضافة إلى المران البدني القوي للفريق صباح اليوم على ملعب الفندق .

وفي الشوط الثاني واصل المصري سيطرته التامة على مجريات اللقاء بفضل النشاط الكبير للاعبيه في مختلف الخطوط والذي أسفر عن الهدف الثالث عن طريق محمد جابر في الدقيقة 60 واختتم حسين رجب أهداف المباراة فى الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بفوز المصري برباعية نظيفة .

مثل المصرى فى الشوط الأول أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، اسلام أبو سليمة ، الناشئ حسام أشرف ، الناشئ محمد السيد العربي “ميشو” ، محمد جابر ، فريد شوقي ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، أحمد جمعة ، أوستين أموتو .

مثل المصرى فى الشوط الثانى ايهاب العايدى لحراسة المرمى ،الناشئ محمد عبد الخالق ، اسلام أبو سليمة ، الناشئ حسام أشرف ، عمر كمال ، فريد شوقى ، عمرو موسى ، محمد جابر (الناشئ عبد الرحمن زين) ، الناشئ مصطفى أيمن ، شيخ موكورو ، حسين رجب