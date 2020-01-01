نجحت جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، من خلال فرعها التعليمى فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل فى مؤسسة جلوبال الجامعية والتى بدأت نشاطها فى العام الدراسي الماضي ٢٠١٩ داخل مصر فى تحقيق نجاحا كبيرًا فى عملية التعليم عن بعد سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات، وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت العملية الدراسية بسهولة ويسر نظرًا لاستعداد الجامعة المسبق لعمليات التعليم عن بعد باستخدام أبرز الوسائل التكنولوجية والتعليمية.

وأكدت إدارة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، أن فرعها التعليمى فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل فى مؤسسة جلوبال الجامعية، فتحت باب التسجيل للشهادات الثانوية بأنظمتها المختلفة من الـIG والأمريكان والبريطاني، كما أكدت إدارة الجامعة أنها خصصت عدد من المقاعد لطلاب الثانوية العامة، على أن تحدد مجموع الدرجات الخاصة بالقبول للطلبة فور إعلان النتيجة، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الشروط منها حصول الطالب على شهادة نجاح في اختبار IELTS بالمجموع المطلوب لكل برنامج.

يذكر أن الجامعة تقدم لطلابها عدد كبير من التخصصات منها الإعلام والعلاج الطبيعي والهندسة والصيدلة وإداره الأعمال، وذلك من خلال مدرسين على درجه كبيره من الكفاءة والخبرة.