هل كان ترامب يرسل والدته خلال عيد الأم لجلب بائعات الهوى؟

يظهر مقطع فيديو تم عرضه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، مقابلة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حلقة من برنامج "فوكس آند فريندس" في 8 مايو 2020، يزعم أنه قال خلالها إنه ووالده الراحل اعتادا الاحتفال بعيد الأم عن طريق إرسال والدته إلى منتجع صحي في كوينز؛ من أجل التماس الأمهات العازبات للعمل في الجنس، والمشاركة في الأعمال الجنسية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذه الادعاءات كاذبة، حيث تم تصنيع الفيديو مع تركيب صوت ينتحل شخصية ترامب على مقطع حقيقي من البرنامج.

حصل الفيديو على 1.3 مليون مشاهدة على موقع تويتر لتبادل النصوص القصيرة، مع وجود مشاركات كثيرة أيضا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأثار الفيديو تعليقات لاذعة مثل "هذا جعلني أشعر بالغثيان، إنه شخص مريض عقليًا جدًا يجب أن يكون في مؤسسة لا تدير بلدًا".

في الفيديو المصطنع، يظهر صوت يحاكي ترامب، يصف تقاليد عيد الأم التي كان يشاركها مع والده فريد ترامب، بأنها كانت عبارة عن إرسال والدته إلى منتجع عناية بالجسم، حتى يتمكنا من الخروج في كوينز والعثور على أمهات عازبات روس شابات يدفعن مقابل ممارسة الجنس.

الصوت المزيف الشبيه بترامب، هو صوت الممثل الكوميدي جاي إل كوفين، المعروف بتمثيل شخصية ترامب، وأدى الصوت خلال إحدى الحلقات الفكاهية التمثيلية، طبقا لما أكده في رسائل للوكالة.